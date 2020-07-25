Гоша Куценко: Из-за приезда Путина в Питере задержали актеров, играющих полицию

Актер Гоша Куценко в своем Instagram рассказал, что во время съемок «милицейского кино» настоящая полиция задержала всех актеров массовки, которые изображали полицейских, надев их форму, причем сами правоохранители были в штатском. Такой перформанс сотрудники МВД объяснили приездом в культурную столицу Владимира Путина.

«Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — рассказывает коллега Куценко по цеху.

Инцидент произошел на Английской набережной в Санкт-Петербурге после того, как актеры вышли туда для съемок. Формальный повод для задержания пока не уточняется. Как поясняет Куценко, всю массовку увезли в отделение.