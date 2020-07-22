"Иначе мы потеряем страну": Леонтьев хочет лишить молодежь избирательных прав

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев считает, что молодым людям избирательные права не нужны, потому что «молодость» — это болезнь. Об этом он заявил во время своего выступления на радиостанции «Вести FM». По его мнению, избирательные права должны иметь лишь люди, которые недостаточно хорошо знают историю.

«Мы дошли до такого уровня знания нашей истории молодым поколением, что мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина – это чудовищно», — заявил Леонтьев.

Проблемой для общества он эту инициативу не считает: «Молодежи вообще не нужны избирательные права, потому что "молодежь" — это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

В социальных сетях это предложение вызвало большое количество шуток и ругательств в адрес Леонтьева. Пользователи иронично предлагают «лишить права голоса девушек до 60, мальчиков до 65», а также вернуть обязательный призыв на 25 лет.

«Идеальная Россия Кремля: избирательные права только у Путина, Сечина и его денщика — вечно полупьяной свиньи Леонтьева. А остальные — крепостные, закрепленные за трубопроводом», — считает оппозиционный политик Алексей Навальный.

Ранее, выступая в Госдуме, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отдельное внимание уделил молодому поколению. Он солидарен с мнением Леонтьева, что молодежь однажды отнимет у руководства страны власть, но его оценка такой перспективы оказалась более позитивной: «Сейчас подросло поколение, которое вам ничто не простит и всех вас накажет за то, что вы творите на нашей земле, мешаете нам жить хорошо, свободно, радостно. Ресурсов полно, людей полно, но руки у вас, у некоторых грязные, и мысли у вас поганые».