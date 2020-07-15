В парламенте решили на пять лет продлить россиянам молодость

В новой редакции законопроекта о молодежной политике понятие «молодежь» будет определяться возрастом до 35 лет, а не до 30, как сейчас. Об этом рассказал сенатор Александр Варфоломеев.

По его словам, документ, разработанный при участии представителей обеих палат парламента, установит возраст «молодежи» в диапазоне от 14 до 35 лет. Также в федеральном законодательстве будут закреплены понятия «молодежь», «молодая семья» и «молодежная политика».

«Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — приводит слова Варфоломеева ТАСС.

Сейчас «молодежью» считают лиц в возрасте от 14 до 30 лет.

Как отмечает агентство, тщетные попытки принять законопроект о молодежной политике принимают с 2007 года: его не раз отправляли на доработку, а в 2017-м и вовсе отклонили.

В Госдуму документ пока не внесен.