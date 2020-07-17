Собянин заявил, что 60% москвичей уже выработали иммунитет к коронавирусу

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 60% москвичей уже выработан иммунитет к коронавирусу. Об этом он заявил, говоря об эпидемиологической ситуации в столице России и в Нью-Йорке. Мэр отметил, что считает оправданным такое сравнение.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения. При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — приводит слова градоначальника «РИА Новости».

По официальной статистике, в Москве за весь период пандемии коронавирус выявили у примерно 232 тысяч человек, в то время как в Нью-Йорке — у 220 тысяч. Статистика смертности при этом отличается в разы: 23 371 инфицированных скончались в Нью-Йорке и 4 271 — в Москве.