Собянин заявил, что не ждет второй волны и сильных изменений ковидной статистики

Мэр Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве с каждой неделей «лучше и лучше». Руководство столицы, по его словам, считает, что второй волны пандемии коронавируса в городе не будет.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — пояснил градоначальник ТАСС, отметив, что хуже всего обстановка с COVID-19 в Москве была в первой половине апреля.

Собянин также заявил, что уже к сентябрю в стране может появиться вакцина: «Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины».

Как отмечал ранее Sobesednik.ru, по последним данным оперативного штаба, за сутки в столице коронавирус выявили у 611 человек. Это самое низкое значение этого показателя с 6 апреля. В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, который запрещает любые массовые акции. Также продолжает действовать обязательное требование о ношении масок и перчаток, однако многие жители столицы, сам мэр и президент РФ Владимир Путин это игнорируют.