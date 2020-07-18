Христос с мечом, автоматы и туалеты: фоторепортаж из главного храма ВС

Что необычного в главном храме Вооруженных сил, не считая мозаики с Путиным?

Пока что возле Собора Воскресения Христова, который называют главным храмом вооруженных сил, можно припарковаться бесплатно. Шлагбаумы подняты, автоматы по взиманию платы не работают. Пользуются этим немногие — на ежедневную службу, которая начинается в 9 часов утра, в будний день приезжает от силы 20 прихожан.

Гораздо больше военных, которые приходят в храм из соседних частей. Многие из них поют в церковном хоре.

Сумма пожертвований, собранных на строительство храма, только по официальным данным составила 3 миллиарда рублей. Кажется, здесь нарочно всё было сделано так, чтобы в глаза бросался каждый вложенный рубль. С первых шагов обращают на себя внимание бронзовые врата с фигурами первых русских святых – воинов Бориса и Глеба. Храм как бы предупреждает заранее: всё, что мы увидим внутри, будет очень далеко от привычного церковного стиля оформления.

Первое, что бросается в глаза при входе — огромная позолоченная статуя Христа под синим сводом.

Той самой мозаики с изображением Владимира Путина, начальников силового блока и «вежливых людей» здесь нет. Женщины, которые убираются в храме со дня его открытия, подтвердили, что сюда это произведение не доехало.

Правда, и уверения организаторов стройки в том, что мозаику должны были повесить в притворе, при входе в храм, не подтверждаются (место здесь для нее не предусмотрено). Все мозаичные работы располагаются внутри, вместе с иконами. На них изображены простые солдаты.

Очень много икон святых воинов — Георгия Победоносца, Александра Невского, Федора Ушакова и прочих. Есть даже изображение Иисуса Христа с мечом.

Купол украшен советской символикой. Попадаются и пятиконечные звезды. Серп и молот над алтарем смотрится особенно непривычно.

У основания колон, где расставлены подсвечники, есть эмблемы всех родов войск. На самых видных местах – ВДВ, мотострелки и танкисты.

Тут и там в орнаменте часто встречается две аббревиатуры – ХВС и ХВХ. Как объяснили женщины, работающие здесь, они расшифровываются как «Храм вооруженных сил» и «Храм Воскресения Христова».

В нижней части собора расположен нижний храм в честь Владимира Святого. Он сделан гораздо скромнее.

Справа от алтаря есть небольшой проход. Он ведет к помещению с комнатами, которое перегорожено бархатным канатом.

Кроме того, в нижней части храма есть туалетные комнаты (женские — налево, мужские — направо). Это непопулярное решение. Два года назад против строительства туалетов в церквях активно выступали член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов».

Снаружи Храм вооруженных сил украшен барельефами на военную тему. На задней части территории находится памятник, посвященный солдатским матерям, а вокруг — гигантский военный музей «Дорога Памяти».

Сам музей окружен инсталляциями под открытым небом. Здесь окопы, сожженные деревенские дома и подбитые вражеские танки.