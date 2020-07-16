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Дочь Путина и Михалков пожертвовали деньги на главный храм вооруженных сил

Общество
18:05, 16 июля 2020

Дочь Путина и Михалков пожертвовали деньги на главный храм вооруженных сил
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Global Look Press
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Global Look Press

Sobesednik.ru изучил имена людей, вложивших личные средства в храм в Кубинке, и не нашел ни Милонова, ни Поклонской. 

Имена всех жертвователей разместили на стенах Храма Воскресения Христова (ХВС). Это несколько тысяч человек и юридических лиц.

Чтобы отметить всех благодетелей на внешних стенах Храма Воскресения Христова, который был освящён 22 июня в присутствии президента, таблички с именами пришлось устанавливать по всему периметру. Среди тех, кто скинулся на строительство есть и Путин В.В. Эта фамилия никак не выделена из общей массы. Как говорил ранее глава храмового фонда "Воскресенье" Александр Каньшин, Путин передал от себя 14 миллионов.

Соучредителю фонда спортсменке Елене Исинбаевой также нашлось место на табличке. Можно найти и фамилию спикера Думы Вячеслава Володина, однако два самых православных депутата почему-то оказались не у дел. Среди жертвователей нет ни Виталия Милонова, ни Натальи Поклонской. Самая воцеркорвленная первая леди в истории России Светлана Медведева жертвовать на храм не стала. Как и ее муж.

Пред. След.

Имени экс-супруги нынешнего главы государства найти на табличках тоже не удалось – нет ни Путиной Л.А., ни Очеретной Л.А.

Из двух предполагаемых дочерей Владимира Путина среди жертвователей – только Тихонова Е.В. А вот Воронцовой М.В. нет. Зато есть человек, который называет себя близким другом президента – Михалков Н.С. Фамилии бизнесменов Миллера и Тимченко также в наличии.

Пред. След.

Основателями всего Храмового комплекса, на территории которого есть ещё и гигантский военный музей «Дорога памяти», признаны три человека: Владимир Путин, патриарх Кирилл и Сергей Шойгу. Эти имена выбиты на камне, который установлен при входе в нижнюю часть собора. Она, конечно же, посвящена святому князю Владимиру.

Пред. След.

По официальным оценкам, стоимость работ по строительству главного храма вооруженных сил России составила три миллиарда рублей.

Теги: #Путин #Поклонская #Михалков #Милонов #дочь Путина

Рубрика: Общество

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Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

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