Дочь Путина и Михалков пожертвовали деньги на главный храм вооруженных сил

Sobesednik.ru изучил имена людей, вложивших личные средства в храм в Кубинке, и не нашел ни Милонова, ни Поклонской.

Имена всех жертвователей разместили на стенах Храма Воскресения Христова (ХВС). Это несколько тысяч человек и юридических лиц.

Чтобы отметить всех благодетелей на внешних стенах Храма Воскресения Христова, который был освящён 22 июня в присутствии президента, таблички с именами пришлось устанавливать по всему периметру. Среди тех, кто скинулся на строительство есть и Путин В.В. Эта фамилия никак не выделена из общей массы. Как говорил ранее глава храмового фонда "Воскресенье" Александр Каньшин, Путин передал от себя 14 миллионов.

Соучредителю фонда спортсменке Елене Исинбаевой также нашлось место на табличке. Можно найти и фамилию спикера Думы Вячеслава Володина, однако два самых православных депутата почему-то оказались не у дел. Среди жертвователей нет ни Виталия Милонова, ни Натальи Поклонской. Самая воцеркорвленная первая леди в истории России Светлана Медведева жертвовать на храм не стала. Как и ее муж.

Имени экс-супруги нынешнего главы государства найти на табличках тоже не удалось – нет ни Путиной Л.А., ни Очеретной Л.А.

Из двух предполагаемых дочерей Владимира Путина среди жертвователей – только Тихонова Е.В. А вот Воронцовой М.В. нет. Зато есть человек, который называет себя близким другом президента – Михалков Н.С. Фамилии бизнесменов Миллера и Тимченко также в наличии.

Основателями всего Храмового комплекса, на территории которого есть ещё и гигантский военный музей «Дорога памяти», признаны три человека: Владимир Путин, патриарх Кирилл и Сергей Шойгу. Эти имена выбиты на камне, который установлен при входе в нижнюю часть собора. Она, конечно же, посвящена святому князю Владимиру.

По официальным оценкам, стоимость работ по строительству главного храма вооруженных сил России составила три миллиарда рублей.