Трамп не стал судиться с университетами: запрет пребывания в США студентам отменен

Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на пребывание в стране иностранных студентов американских вузов, которые проходят онлайн-обучение. Ранее Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) заявили о своем намерении судиться с властями, чтобы добиться временного запрета этой меры.

Как сообщает CNN со ссылкой на федерального судью, решение, по которому проходящие дистанционные курсы иностранные студенты должны были покинуть страну, отменили, однако с чем это связано, не сообщается.

В администрации Трампа от комментариев отказались. Источники издания пояснили, что законопроект вызвал негативный отклик в обществе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Гарвардский университет и MIT подали иск в Окружной суд Бостона. Они заявили, что новая мера противоречит полученным ранее рекомендациям, а Иммиграционная и таможенная полиция США не уведомили вузы заранее. На законопроект потребовали наложить временный судебный запрет.