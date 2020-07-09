Верзилова повезли на психиатрическую экспертизу по делу о канадском гражданстве

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова проверят на вменяемость в связи с неуведомлением властей о втором гражданстве, пишет «МБХ медиа».

Верзилов в своем микроблоге уточняет, что следователи хотят узнать, был ли активист вменяем после отравления в 2018 году.

Ранее Петру предъявили обвинение в том, что он не уведомил госорганы в том, что владеет паспортом гражданина Канады. Сегодня проходит уже восьмой обыск в разных помещениях, к который напрямую или очень косвенно имеет отношение активист. В том числе речь идет об обыске в квартире подруги матери Верзилова.