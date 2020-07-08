На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова

На Лубянке вновь начались одиночные акции протеста против дела о госизмене, возбужденного против журналиста Ивана Сафронова. Как сообщают различные telegram-каналы, первым в пикет встал корреспондент издания «Daily Storm» Алексей Полоротов.



К журналисту уже подходили сотрудники полиции — проверяли документы. На данный момент сообщений о задержании нет.



Ранее советник главы «Роскосмоса» и бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан по подозрению в государственной измене. Журналиста обвиняют в передаче секретных данных спецслужбе Чехии. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.