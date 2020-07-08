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08 июля, среда

[15:24]Госдума может отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
[15:15]Песков не ответил, как Сафронов, работая на НАТО, устроился в "Роскосмос"
[14:48]Илье Азару грозит до 30 суток ареста за повторное нарушение правил пикетирования
[14:36]В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 ворвались в здание парламента
[14:26]"Норникель" не согласен с суммой штрафа в 147 млрд, озвученной Росприроднадзором
[14:21]На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова
[14:04]В Казахстане для оптимизации бюджета госорганам запретили покупать авто и мебель
[13:44]Депутаты предложили не считать делимитацию и демаркацию границы экстремизмом
[13:30]Число гражданских браков посчитают на переписи населения в апреле 2021 года
[13:23]Российский фильм о Байкале оказался в шорт-листе американского кинофестиваля
[12:51]ИП и малому бизнесу выдадут по 15 тысяч на закупку СИЗов и термометров
[12:23]Задержаны четверо вербовщиков трудовых мигрантов в террористическую группировку
[12:09]Адвокат подал ходатайство о прекращении дела Петра Верзилова
[11:29]Власти отчитались о готовности трех четвертей проспекта Генерала Дорохова
[11:17]Адвокат Сафронова отказался подписывать документ о неразглашении данных следствия
[11:16]МИД отреагировал на мнение посольства США о задержаниях журналистов в России
[10:30]Сериал "Чики" будут сопровождать номером телефона доверия для жертв насилия
[10:15]Член Общественной палаты предложила перенести День России на 1 июля
[09:59]Портрет Иосифа Бродского появился на брандмауэре дома в центре Петербурга
[09:42]В Москве снова ожидается сильный ветер и дождь
[08:38]Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае, если станет президентом
[07:55]Задержанные у Лубянки и неготовность к российскому ПО. Новости к утру 8 июля

07 июля, вторник

[18:32]Госдума поддержала идею о штрафах до 150 тысяч за оскорбление для госслужащих
[17:40]Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался признать вину в госизмене
[17:27]"Аэрофлот" счел попыткой контрабанды прибытие 71 животного на рейс из Китая в РФ
[16:12]Мэр Бердска готов протестовать против мусорного полигона вместе с людьми
[15:33]Песков: некорректно по опросу утверждать, что 45% россиян зарабатывают 15 тысяч
[14:53]Спецкорра "Коммерсанта" задержали на Лубянке за пикет в поддержаку Ивана Сафронова
[14:20]К экс-журналистке "Медузы" пришли с обысками. Она была близко знакома с Сафроновым
[13:28]"Я не знаю": Песков о том, кто платит за рекламу "честного голосования" по поправкам
[12:52]Песков: подозрения в шпионаже Сафронова для страны НАТО не связаны с его работой
[12:32]В Северной Осетии умер больной лейкозом ребенок, у которого украли полмиллиона
[12:06]Почти половина россиян зарабатывают 15 тысяч, а более 70% – не более 25 тысяч
[11:58]В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов
[11:06]Роскосмос подтвердил задержание советника Рогозина из-за обвинений в госизмене
[10:34]Помпео: установка TikTok гарантирует попадание ваших данных в Компартию Китая
[10:10]Секонд-хенд на карантине дал 40% рост, но фешн-рынок все равно может упасть на 30%
[09:44]Мария Шукшина поддержала схиигумена Сергия, назвав его борцом с цифровизацией
[09:13]Росприроднадзор выставил "Норникелю" рекордный для РФ штраф в 147 млрд
[08:38]Утечки данных, неверие врачей в статистику и выплаты УИКам. Главное к утру 7 июля

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На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Общество
14:21, 08 июля 2020

На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова

На Лубянке вновь начались одиночные акции протеста против дела о госизмене, возбужденного против журналиста Ивана Сафронова. Как сообщают различные telegram-каналы, первым в пикет встал корреспондент издания «Daily Storm» Алексей Полоротов.

К журналисту уже подходили сотрудники полиции — проверяли документы. На данный момент сообщений о задержании нет.

Ранее советник главы «Роскосмоса» и бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан по подозрению в государственной измене. Журналиста обвиняют в передаче секретных данных спецслужбе Чехии. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Рубрика: Общество

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Гужева Надежда

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Надежда

журналист

Судя по вполне сложившемуся тренду, скоро можно будет утверждать, что система образования настолько очистилась, что туда толпой грянули скрепы, патриотизм и вот это вот все. Ну а насчет очищения от образования говорить вовсе неуместно – это теперь не главное

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

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Ежов
Сергей

журналист

ФСБ, СК и суд хотят решать, что журналистам писать и как. Хотят трактовать наши слова так, как им взбредет в голову. Именно поэтому журналисты, включая меня, и протестуют против дела Прокопьевой. Дело не только в ней. Дело – в нашем праве анализировать, свободно искать, получать и распространять информацию

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