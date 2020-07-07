Утечки данных, неверие врачей в статистику и выплаты УИКам. Главное к утру 7 июля

Более половины врачей, работающих с больными коронавирусом, не верят в цифры опрештаба по заболеваемости. По данным совместного исследования фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра», так считают 54% из них. 49% уверены, что официальная статистика по заражениям занижена, а 47% говорят то же о показателях смертности, передают «Ведомости». Есть и такие, кто полагают, что статистика завышена, но их меньшинство — 9% и 11% соответственно. Верят цифрам оперштаба меньше четверти опрошенных — 23% и 21%. При этом в эффективности противоэпидемиологических мер усомнились 64%, они уверены, что «что-то делается, но [этого] недостаточно». 29% полагают усилия достаточными. Отмечается, также падение доверия к официальной статистике и со стороны населения: если к началу карантина им верили 58-59%, то к концу июня лишь 46-47%.

Аналитики предсказывают 20-50% увеличение числа утечек персональных данных россиян из госорганов и компаний. Роста в 1,5 раза ожидают в «Серчинформ», прогноз в 38% дал менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев, а в экспертно-аналитическом центре InfoWatch отмечают, что в течение первого полугодия персональные данные уже попадали в Сеть на 20% чаще. Среди основных причин называют уязвимости в облачных хранилищах, а также падение уровня жизни, побуждающее сотрудников продавать данные организации. Также в InfoWatch пояснили «Коммерсанту», что сейчас данные россиян не особенно ликвидны на рынке, но «колоссальные риски» в этом плане в себе несет проект ЕФИР — решение создать единую базу данных о россиянах, которую планируют сделать к 2022 году. С этим согласен и Алексей Парфентьев из «Серчинформ».

По данным «Открытых медиа», размер дополнительных выплат председателям их замам и секретарям избирательных комиссий в Троицком административном округе Москвы составит 50 тысяч рублей для первых и по 40 тысяч для других. Причем сами выплаты оформляются задним числом уже после голосования, несмотря на то, что выплаты в районе 16 тысяч и 10 тысяч соответственно уже были заявлены ранее. Обычные же члены комиссий получили по 10 тысяч. Выплаты намерены произвести за информирование населения, хотя собеседник издания заявил, что ничем подобным избиркомы не занимались. Подобные выплаты, по данным ОМ, планируют осуществить и в других районах столицы. Координатор «Голоса» Дмитрий Нестеров уверен, что это своеобразная плата за «устраивающие» власть результаты. «Это похоже на премию, задабривание за участие в такой рискованной фальсификационной процедуре», — поясняет он, отмечая, что деньги получат и те, кто в фальсификациях не участвовал.

На издателя «Медиазоны», акциониста Pussy Riot Петра Верзилова завели уголовное дело из-за неуведомление властей о наличии у него гражданства Канады. Хотя максимальное наказание по этой статье составляет лишь 400 часов обязательных работ, но недавние обыски у Верзилова проходили в связи с «московским» делом о массовых беспорядках. Также СК вызвал его на допрос 7 июля. Повестку подписал генерал-майор Рустам Габдулин, занимавшийся «московским» делом. «Это ужасно жалкая попытка со стороны СК отчитаться о возбуждении хоть какого-то уголовного дела в отношении меня – в условиях когда у половины окружения Путина есть двойное гражданство, о котором – в отличие от моего, хорошо известного всем – никто ничего не знает», — комментирует в своем Twitter сам Верзилов.