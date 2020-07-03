В Москве задержали Азара и других, вставших в пикет из-за дела Прокопьевой

У здания ФСБ на Лубянке начались задержания протестующих против дела псковской журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма.

Как передает корреспондент Sobesednik.ru с места событий, сегодня в Москве проходит акция в поддержку Светланы Прокопьевой, для которой ранее прокуратура запросила наказание в виде шести лет лишения свободы за мнение, которое она высказала в радиоэфире.

Сразу же после того, как пикетчики попробовали выразить свое несогласие, они были задержаны правоохранителями. По словам нашего корреспондента, одним из первых задержали Илью Азара, а за ним – и других протестующих, среди которых много представителей СМИ.

Отмечается, что силовики встали на то самое место, куда планировали вставать пикетчики, и пресекают любые попытки поднять протестные плакаты.