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29 июня, понедельник

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28 июня, воскресенье

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Роспотребнадзор в Чите: во время репетиции парада заражались "ну единицы просто"

Общество
10:13, 30 июня 2020

Роспотребнадзор в Чите: во время репетиции парада заражались "ну единицы просто"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Во время репетиции парада Победы в Чите регулярно выявляли новые случаи заболевания коронавирусом среди военнослужащих — их заменяли и продолжали подготовку. Об этом рассказал глава забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. 

Она также обратила внимание на то, что солдаты всё это время «в теснейшем контакте» и небольшое количество заболевших в подобных условиях, как следует из её слов, является результатом предпринимаемых ведомством мер.

«Вот очень много дискутировали про парад. Вы же видите только лицевую сторону, не видите, что происходит за ней. Три раза в неделю тестировали всех участников парада. Да, выявляли заболевших. Да, заменяли на резервный состав. Да, ещё продолжается наблюдение. Но из того количества людей, которые живут в теснейшем контакте, при системе чёткого отбора и проведения всех мероприятий [выявлялись] ну единицы просто», — приводит её слова «Чита.ру».

Как отмечает Znak.com, в параде в Чите приняли участие не менее 1,8 тысячи военнослужащих. Отмечается, что всего в подобных мероприятиях по распоряжению Минобороны приняли участие 28 городов. В 40 регионах от из проведения отказались, либо провели их без зрителей.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Парад Победы 24 июня

Рубрика: Общество

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писатель, журналист

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