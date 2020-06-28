"За правду надо бороться": Билык, Чиркина и Серебренников – о деле "Седьмой студии"

Видеосюжет Sobesednik.ru о том, как у Мещанского суда проходил день, когда выносили приговор Кириллу Серебренникову.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, фигурантам дела «Седьмой студии», обвиненным в мошенничестве, были вынесены приговоры: режиссеру Кириллу Серебренникову назначили наказание в виде условного срока в 3 года, а также штраф в размере 800 тысяч, гендиреутору Юрию Итину дали 3 года условно и 200 тысяч штрафа, продюсеру Алексею Малобродскому — 2 года условно и 300 тысяч штрафа.

В течение всего времени, когда шло заседание, у Мещанского суда дежурила толпа их поклонников и коллег. Нам удалось поговорить с пианисткой Варварой Чиркиной и музыкантом Романом Билыком (Ромой Зверем) о том, почему они пришли поддержать Серебренникова и других обвиняемых.