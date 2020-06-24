Военная техника уехала из Москвы

Стратегическое оружие, танки и бронемашины, к которым сегодня не подпустили гуляющих в центре Москвы, проехали в полном составе перед местными жителями одного из районов столицы. Временной парковкой до и после парада для военных машин стала улица Нижние Мневники.

Чтобы колонна проехала через перекрёсток, движение пришлось останавливать более чем на 20 минут.

Замыкала ее уборочная техника, которая смыла осколки и крошку, образовавшиеся на асфальтовом покрытии.

Все военные машины отправились на запад Подмосковья, в сторону полигона Алабино и парка «Патриот».