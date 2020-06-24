Красная площадь 24 июня останется закрытой на весь день

Об этом сообщают сотрудники полиции, установившие дополнительные ограждения сразу после парада Победы.

По словам правоохранителей, на этот раз на площади осталось очень много техники и временных сооружений, которые будут разбирать допоздна.

Всем разочарованным туристам предлагается погулять по Александровскому саду.

Напомним, что сегодня в столице проходил перенесенный с 9 мая парад Победы, на который приехали президенты стран Беларуси, Абхазии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Таджикистана и Южной Осетии. При этом у двух человек из окружения главы Кыргызстана, также посетившего российскую столицу, обнаружили коронавирус.