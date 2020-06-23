Силовики пришли к петербургской активистке после "игрушечного наномитинга"

Сотрудники петербургского уголовного розыска посетили члена движения «Весна» из-за акции протеста с участием игрушек.

Как пишет «ОВД-Инфо», причиной визита силовики назвали акцию «Игрушечный наномитинг», в которой участвовала пресс-секретарь «Весны» Соня Уляшева. По словам активистки, силовики пришли по адресу ее прописки. Они заявили, что у девушки «есть гражданская позиция», о которой они хотят поговорить.

«Игрушечный наномитинг» против поправок в Конституцию состоялся на Марсовом поле 21 июня. На снимках игрушки стоят с плакатами: «Этот плебисцит игрушечней нас», «Пластмассовый мир победил» и «Мы вам не игрушки».

Отмечается, что 17 июня Уляшевой назначили штраф в размере четырех тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара, который на тот момент находился под арестом. На девушку составили протокол за нарушение самоизоляции, хотя в Петербурге этот режим был обязателен только для пожилых людей.