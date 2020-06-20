В Башкирии найдены мертвыми двое детей, которые пропали восемь месяцев назад

В Уфе обнаружены тела двух братьев пяти и восьми лет, пропавших без вести в октябре прошлого года вместе с отцом.

Как сообщается на сайте СУ СК по Башкирии, вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района и утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района города извлечены из воды тела двух мальчиков.

Дети пропали в октябре 2019 года вместе с их 37-летним отцом. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетних»).

В настоящее время продолжаются поиски отца детей, в них задействована специальная криминалистическая техника, в том числе беспилотные летательные аппараты и водный транспорт.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти детей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии нашли мертвыми не вернувшихся с прогулки малолетних брата с сестрой.