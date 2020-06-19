Тела двоих пропавших в Карачаево-Черкессии детей шести и 11 лет нашли в канаве

В КЧР не вернувшиеся с прогулки малолетние брат и сестра обнаружены мертвыми в притоке реки Большой Зеленчук.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР, 16 июня дети ушли на прогулку из дома в ауле Бесленей и не вернулись. Их разыскивали более 500 человек из числа волонтеров, сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и СК. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Как рассказали в силовых структурах региона, один из волонтеров нашел детей в канаве, которая выходит из пруда. «Течением реки они туда не могли попасть. Оба были в одежде, лежали рядом», – отметил собеседник агентства.

По словам уполномоченного по правам ребенка в КЧР Натальи Бондаренко, дети не были прописаны в Карачаево-Черкессии, их мама является жительницей Краснодарского края. «Она здесь работала неофициально, дети жили с бабушкой в Краснодарском крае и там же проходили обучение», – сказала омбудсмен. Она добавила, что никто не был поставлен в известность о том, что дети уехали в КЧР.

Бондаренко сообщила, что обратится к уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае с просьбой провести проверку семьи, в которой воспитывались погибшие дети.