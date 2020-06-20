В Астрахани обнаружили замурованное в бетон тело школьника, задержана его мать

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Астрахани, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. По версии следствия, в ходе ссоры 56-летняя женщина ударила сына гантелей, в результате чего он скончался на месте. После этого семья ребенка обратилась в полицию с заявлением о том, что он ушел в школу и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Отмечается, что родственники мальчика пытались запутать следствие, сообщая, что видели его рядом с домом, и опознавали его на камерах видеонаблюдения.

Накануне, 19 июня, правоохранители нашли тело пропавшего, залитое бетоном под полом дома его старшего брата.

В настоящее время мать погибшего задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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