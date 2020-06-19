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"Эхо Москвы" обжалует штраф в 260 тысяч за "Особое мнение" политолога Соловья

Общество
12:34, 19 июня 2020

"Эхо Москвы" обжалует штраф в 260 тысяч за "Особое мнение" политолога Соловья
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube

Радиостанцию «Эхо Москвы» оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывание политолога Валерия Соловья о коронавирусе во время его выступления в прямом эфире в программе «Особое мнение». Ещё 60 тысяч должен выплатить главный редактор сайта Виталий Рувинский. Об этом в своем Twitter сообщил главред «Эха» Алексей Венедиктов.

Также Венедиктов отметил, что радиостанция намерена обжаловать такое решение.

Ранее, 20 марта, Sobesednik.ru писал, что в соответствии с требованием Роскомнадзора радиостанция удалила расшифровку и запись передачи с Соловьем. В ней он заявлял, что реальные цифры по числу зараженных и умерших от коронавируса в России скрывают и они якобы на порядки превышали те, что публиковали на тот момент официальные источники.

Также штраф от 30 до 100 тысяч грозит и самому политологу, которого обвиняют в злоупотреблении свободой массовой информации.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube

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