Валерия Соловья могут оштрафовать на 100 тыс за фразу о 1600 умерших от COVID-19

Радиостанция «Эхо Москвы» удалила запись интервью политолога Валерия Соловья и расшифровку к ней по требованию Роскомнадзора, передает The Insider со ссылкой на главреда сайта издания Виталия Рувинского.

В ней Соловей утверждал, что власти России не предоставляют обществу настоящих данных о числе зараженных и умерших от коронавируса: «Число смертей от коронавируса подтвержденных не менее 1600 в Российской Федерации в целом по стране с середины января этого года», — утверждал он, ссылаясь, в том числе на опыт аварии на Чернобыльской АЭС: «У нас всегда скрывают, всегда».

Валерий Соловей: Это был последний спокойный год России

("Чтобы возник по-настоящему массовый протест, надо население припереть к стенке. Люди ведь до последнего не хотят понять, что их обесславили, обесправили и ограбили")

На эту запись спустя несколько дней обратил внимание Роскомнадзор, потребовав удалить её.

В Генеральной прокуратуре пояснили ТАСС, что за это высказывание Соловью грозит преследование по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой массовой информации. По закону за такое правонарушение грозит предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.