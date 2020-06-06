Президент книжного союза трижды нарушил правила фестиваля в центре Москвы

Экс-премьер России времён Бориса Ельцина, президент Российского книжного союза и главный герой известной кремлёвской сцены «Не так сели» Сергей Степашин, придя на фестиваль на Красной площади (первое массовое мероприятие после начала ограничительных мер) в чёрной маске, затем снял её, находился на площади без перчаток, при этом обнимался и здоровался с VIP-гостями на Красной площади за руку.

Сергей Степашин // Фото: Global Look Press

Кроме того, Сергею Степашину 68 лет, а организаторы фестиваля пообещали не пускать на территорию лиц возрастной категории 65+.

Непонятно, нарушил ли возрастное ограничение глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, которому ровно 65. Встретившись накануне открытия книжной ярмарки со Степашиным, Сергей Нарышкин в шутку поприветствовал его словами: «В чёрной маске можно».