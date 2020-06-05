Книги за забором: Как в закрытой Москве готовятся к ярмарке на 18 тысяч человек

Первое массовое мероприятие после введения карантина встречают неоднозначно. Книжный фестиваль «Красная площадь» будет идти два дня — с 6 по 8 июня.

Специальные пропуска ещё не отменены, выходить на прогулки можно только по расписанию, но на отмену книжной ярмарки в центре города Москва пойти не смогла. За два дня на мероприятии ждут присутствия 18 тысяч человек.

На территории фестиваля, который займет почти всю Красную площадь — от Исторического музея до Лобного места, — в самом разгаре сборка инсталляций.

Всё огорожено, но рабочие никуда не спешат — с самого утра субботы здесь не ждут большого наплыва посетителей.

Мероприятие пройдет с рядом ограничений. На «Красную площадь» можно будет попасть только по предварительной регистрации. Кроме того, вход закрыт для читателей младше 7 лет и старше 65 лет. Все, кто будет участвовать и обслуживать фестиваль, обязаны пройти тесты на коронавирус за один-два дня до начала. Ну и, конечно же, всем посетителям ярмарки придется носить маски, перчатки и держать социальную дистанцию.

С обычного недельного формата, программа фестиваля сократилась до 3 дней — часть выступлений пройдет в онлайн формате. Тем издательствам, которые захотят показать товар без участия сотрудников, ярмарка предоставит специальный павильон с профессиональными книготорговцами. Лекционные залы, которые раньше вмещали по 100 человек, будут рассчитаны всего на 15 слушателей, которые должны будут занимать места в шахматном порядке.

Больше 10 издательств уже отказались от участия. Среди них, например, глава «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова.

Рядом с местом фестиваля уже работает недавно открывшийся ГУМ. Охранники магазина категорически отказываются пускать внутрь тех, кто не надел маску и перчатки (проверено).

Несмотря на сокращенный формат фестиваля, потратят на него столько же, сколько и в прошлом году, — 45 миллионов рублей. А три года назад полный фестиваль организатору (Роспечати) обошелся даже дешевле — 30 миллионов рублей.