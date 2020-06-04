Ирина Прохорова: Книжный фестиваль сейчас – битва идеологии со здравым смыслом

На Красной площади, несмотря на эпидемию, с 6 по 8 июня пройдёт книжный фестиваль. Так решила федеральная власть. Московскую власть, как говорят в мэрии, никто не спрашивал. Тем не менее попасть на книжный фестиваль можно будет только после регистрации на mos.ru.

Роспотребнадзор рекомендовал организаторам ряд ограничений — например, общее число посетителей не должно превысить 18 тысяч человек. Несколько издательств отказались от участия в ярмарке. В том числе и «Новое литературное обозрение».

Sobesednik.ru расспросили главу НЛО Ирину Прохорову о причине отказа.

Ирина Прохорова / фото: Андрей Струнин

– Хочу сказать, что на самом деле этот фестиваль на Красной площади – одно из немногих очень удачных официальных государственных событий, – признает Ирина Прохорова. – Мы нечасто можем похвалить власть за какие-то проекты в сфере культуры. Но книги, а не танки на Красной площади – это, наверное, и есть символ цивилизованного общества. И каждый год с начала существования этого проекта мы в нём участвовали.

Но в этом году вынуждены отказаться. Мы видим, что эпидемия, к сожалению, не спадает. И с другой стороны, есть такое количество ограничений и противоречий в законодательных актах, что, в общем, я решила, что нет смысла подвергать опасности своих сотрудников. Стоять там целый день в масках – это само по себе тяжелое испытание, а как читатели в перчатках и масках будут листать книги, мне тоже не очень понятно.

– А зачем вообще нужно посреди эпидемии проводить ярмарку? Что стоит за таким решением?

– Трудно сказать. Из заявления замминистра печати Григорьева следует, что ярмарка должна немножко подбодрить москвичей и, вообще, что всё-таки жизнь продолжается. Думаю, что организаторам важно, чтобы фестиваль прошёл именно в те дни, в которые он проходит обычно. Пусть и в усеченном виде. Ну а кто сможет участвовать и кто не сможет – это дело личное. Я хочу заметить, что такая проблема сейчас стоит для всех книжных ярмарок – в том числе для таких крупных, как Франкфуртская, например. Ее организаторы тоже сейчас пытаются решить, проводить или нет, и если проводить, то в каком формате.

До конца июня я редакцию держу в карантинном состоянии, исходя из соображений о безопасности сотрудников. Если это будет продолжаться, значит, мы будем продолжать сидеть на карантине, тем более что мы наладили производство книг и журналов и в таких условиях – оказывается, это возможно. Вот такая у меня позиция.

– У вас нет впечатления, что проведением ярмарки уже в начале июня власть решает свои личные задачи – создаёт иллюзию нормальной ситуации и готовит, так сказать, почву для парада и голосования по поправкам?

– Вполне возможно. Есть у нас, к сожалению, проблема вечной битвы идеологии со здравым смыслом. Конечно, было бы правильнее провести этот фестиваль во второй половине июля и даже в августе, учитывая что люди всё равно никуда не уедут и, очевидно, будут сидеть в городе или в Подмосковье.

Но тут, возможно, все смешалось. И людей хотят подбодрить, и у устроителей этой ярмарки, возможно, чёткие установки – кровь из носу оставить это время и место, чтобы не прерывалась традиция. У федеральной власти могла быть своя повестка, у Москвы свой график жизни и так далее. Ощущение, что координация у разных ветвей власти отсутствует. Это и создает массу курьезов, на что появляются сегодня всякие пародии.