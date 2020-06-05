В Австралии власти через суд пытаются запретить акции протеста

В Австралии на 6 июня запланированы масштабные акции протеста, вызванные солидарностью с американским чернокожим населением против полицейского произвола в отношении них. В частности, проведение акций запланировано в Аделаиде, Перте, Сиднее, Брисбене, Канберре и Мельбруне.

Власти штата Южный Уэльс намерены оспорить ранее выданное разрешение на участие в акции протеста, посколько число потенциальных участников увеличилось с 50 человек до 10 тысяч человек. Сами организаторы не уверены, что во время массового мероприятия получится соблюсти условия физического дистанцирования.

Власти ссылаются на здравоохранительные инструкции. «Нельзя пренебрегать предписаниями органов здравоохранения. Люди могут выражать свои взгляды, но делать это они должны ответственно. Любое нарушение санитарных предписаний неприемлемо», — цитирует ТАСС премьер-министра штата Глэдис Берджиклян.

Протесты в США начались после очередного убийства чернокожего гражданина полицейским, произошедшего 25 мая.