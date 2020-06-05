ГосСМИ промаркируют, но чипировать никого не будут. Новости к утру 5 июня

Сирийская провинция Хама стала целью очередных удраров военно-воздушных сил Израиля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сирийские и израильские СМИ. Сирия развернула ПВО для отражения ударов Израиля. Пока не уточняется, что именно было целью ВВС Израиля, обычно эти нападения связаны с попытками деактивировать тегеранских советников Дамаска.

Facebook начнет маркировать материалы, опубликованные на ресурсах, подконтрольных государству. Пока отметки появятся на страницах таких изданий, а в течение недели «клеймо» появится и на постах этих ресурсов. Данные о финансировании СМИ будут собираться из открытых источников.

Уже известно, что обладателями маркеров станут Russia Today и Sputnik.

Американец Билл Гейтс в интервью Business Insider расстроил жителей планеты: он не планирует никого чипировать с помощью вакцины от коронавируса, как ранее утверждали умы человечества, включая режиссера Никиту Михалкова. «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно», — цитирует Гейтса ТАСС.

В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 57 человек. Тем временем консалтинговая компания BCG и холдинг «Ромир» провели опрос, согласно которому 17% россиян при появлении признаков COVID-19 предпочтут лечиться самостоятельно, а 41% проконсультируются с врачом по телефону. 31% респондентов выразили готовность дойти до ближайшей амбулатории, а 12% готовы обратиться за помощью всей семьей.