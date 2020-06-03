Получившая штрафы за "нарушение" карантина москвичка требует миллион у мэрии

Жительница Москвы намерена получить у столичных властей компенсацию за штрафы из-за «нарушения» режима самоизоляции.

Как пишет «Коммерсантъ», профессор РУДН Ирина Карабулатова, являющаяся инвалидом I группы, подала иск к московскому контрольному управлению. Заявление поступило в Пресненский районный суд города.

Женщина, уже год прикованная к кровати, с конца апреля лечилась от ОРВИ, при этом она подписала бумаги о соблюдении домашнего карантина. Получив 11 мая штраф за нарушение режима самоизоляции, Карабулатова, физически на способная выйти на улицу, пыталась обратиться в различные инстанции. Только после того, как 18 мая она рассказала об этой ситуации в соцсетях, ей позвонили из главконтроля и пообещали отменить штраф, однако вскоре пришло уведомление о втором «нарушении».

Решение об отмене штрафов Ирина Карабулатова получила 28 мая, после двух недель «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки». По ее словам, в полученном письме указывалось на то, что чиновникам «не были известны сведения о ее состоянии здоровья».

В своем Facebook истица написала, что власти должны ответить за то, что «две недели пытались внушить ей чувство вины».

В мэрии между тем заявили, что женщина не установила приложение «Социальный мониторинг», несмотря на то что подписала соответствующие бумаги и имела технические возможности для этого. Карабулатова утверждает обратное.