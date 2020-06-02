Twitter заблокировал сотни записей о глушке связи, пошедших от фейкового аккаунта

Twitter заявил о блокировке сотен аккаунтов, распространявших фейковые сообщения о создании властями Вашингтона помех связи для митингующих граждан. Подобные сведения категорически отрицают в полиции штата, причем, как пишет Bloomberg, впервые такое сообщение с тегом #DCBlackout появилось в фейковом аккаунте.

На этот аккаунт, который первым заявил о глушении связи среди демонстрантов для их дезорганизации, были подписаны всего три других аккаунта. Как полагают эксперты, он является фейковым. Через несколько часов хештег появился уже в 500 тысячах других записях пользователей соцсети.

Как следует из комментариев представителей Twitter, блокировки происходят в результате проверки на соответствие правил компании о распространении спама и мошенничестве.

Напомним, что в США проходят массовые беспорядки, вызванные жестоким убийством гражданина Джорджа Флойда сотрудником полиции, которое связывают с проявлением расизма (потерпевший был афроамериканцем). Он в течение нескольких минут опирался коленом на его горло, в результате чего Флойд скончался. Видеозапись произошедшего вызвала массовые протесты сперва в Миннеаполисе, а затем и в других регионах страны. Как отмечал Sobesednik.ru, на сегодня демонстрации и беспорядки проходят уже в 40 городах США.