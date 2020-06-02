СК завел дело после госпитализации 7-летней девочки с обморожением ног в Брянске

В Брянске ребенка из приемной семьи госпитализировали с обморожением конечностей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Брянской области, семилетнюю девочку взяла из приюта супружеская пара. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, стало известно из сообщений в СМИ. Сейчас девочка находится в медучреждении, у нее обморожены ноги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 («Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего»), статьей 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и частью 1 статьи 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе»).

Дело завели по материалам проверки, проведенной прокуратурой области. На сайте надзорного ведомства отмечается, что главе Брянской городской администрации направлено представление с требованием устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.