Пьющих и бьющих детей родителей отправят в наркологию и на психологические курсы

Эксперты СПбГУ накануне Дня защиты детей изучили характер правоприменения статьи о жестоком обращении с детьми. Было изучено 222 обвинительных приговора по соответствующей статье в РФ. Результаты приводит «Парламентская газета».

Более половины приговоров связано с физическим насилием в отношении ребенка (55%) и плохим питанием (52%). В 32% родители не заботились о здоровье ребенка, в 31% содержали в антисанитарных условиях. В 22% ребенок оставался без присмотра.

Чаще всего осужденным по упомянутой статье назначаются штрафы или обязательные работы. 11% из них получили реальный срок, а 6% – условный.

При этом отмечается, что в 60% случаев насилия в отношении ребенка родитель находится в состоянии алкогольного опьянения. 76% осужденных — женщины с алкогольной зависимостью.

Главный внештатный нарколог Минздрава отметил, что было бы правильнее отправлять родителей с алкогольной зависимостью после подобного рода преступлений на лечение. И только на фоне положительной клинической картины возвращать их к детям.

Депутат Госдумы, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила за то, чтобы в отношении родителей, применявших насилие к своим детям, стоит ввести административную меру, которая обязала бы их посещать определенные психологические курсы. Кроме того, они должны быть поставлены на учет в полиции.

Также Пушкина поддержала инициативу по изменению ряда положений в УК и КоАП РФ для возможности принудительной госпитализации зависимых родителей в диспансеры для реабилитации.