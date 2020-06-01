Дочь Урганта с чернокожим женихом выступила против беспредела в США

19-летняя дочь Ивана Урганта Эрика Куталия, которая сейчас живет в районе Бронкс Нью-Йорка, где обитают в основном чернокожие, гневно выступила против полицейского беспредела в Америке.

Девушка уже несколько лет встречается с чернокожим парнем по имени Мозес и слушает гангстерский рэп. Она изучает современное искусство и фотографию в школе Parsons и много времени проводит на занятиях. В свободное время Эрика гуляет по улицам с бойфрендом и наслаждается простыми радостями жизни.

– Я очень рада снова выйти на улицу после 2,5 месяцев изоляции, – недавно сообщила Эрика в своем блоге Инстаграм. – Сегодня мы проснулись, позавтракали, пошли в заброшенный дом, к реке, лазили по скалам, гуляли по всему лесу, ели блины с домашним вареньем, немного вздремнули, отправились в парк с водопадами, а потом – в кинотеатр... Прошло всего 2 дня после окончания изоляции, но я чувствую себя счастливее, чем когда-либо. Я очень ценю такие мелочи, как возможность выходить на улицу и чувствовать солнце на моей коже, как только я просыпаюсь. Это чудо – быть здесь с моими друзьями и моей кошкой, просто наслаждаясь жизнью.

Я чувствую себя такой блаженной и вдохновленной!

Сейчас Америку накрыла волна беспорядков. Причиной народных волнений, омрачивших солнечные деньки Эрики и ее бойфренда, стало убийство полицейским чернокожего мужчины в Миннеаполисе.

Дочку Ивана Урганта глубоко возмутило это происшествие, и она мгновенно присоединилась к сбору денег в поддержку семьи пострадавшего.

– Если вы молчите об этом, вы становитесь частью проблемы, – написала девушка в своем блоге. – Если вы обращаете внимание на цвет кожи, вы невежественны! Вместо этого стоит обращать внимание на культуру, осознавать влиятельность чернокожего коммюнити. Настояло время заговорить для антирасистов! Я устала оттого, что белые неуважительно относятся к чернокожим, с агрессией и страхом. Но насколько я поняла, пока у чернокожих больше причин бояться...