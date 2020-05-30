На Петровке сотрудники полиции задержали еще нескольких муниципальных депутатов

У здания МВД на Петровке продолжились задержания выступающих в поддержку арестованного на 15 суток Ильи Азара.

Об этом сообщает «Новая газета».

Уточняется, что задержаны муниципальные депутаты Елена Филина, Дмитрий Зеленов, Наталья Ремизова, а также Андрей Морев и его помощник Дмитрий Кисиев. Как пишет РБК со ссылкой на Морева, в начале акции задержанные подошли к полицейским и объяснили, что одиночный пикет не является нарушением. «После этого Елена Филина развернула плакат и ее сразу забрали. Потом я развернул плакат, простоял около минуты и тоже был задержан. У Дмитрия Кисиева изъяли рюкзак непонятно по какой причине», – рассказал депутат.

Накануне, 29 мая, по данным «Овд-Инфо», в Москве и Петербурге во время одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Илья Азара были задержаны 42 человека.