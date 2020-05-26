Ситуацию с закрашенным портретом Бродского в Петербурге назвали спланированной

Портрет Бродского на улице Пестеля в Петербурге, закрашенный городскими властями, вызвал множество споров в Сети.

Изображение поэта Иосифа Бродского появилось вечером 24 мая напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил с 1955 по 1972 годы. На следующий день стало известно, что портрет закрасили. В администрации Центрального района Петербурга заявили, что появление работы не было согласовано ни с одним из профильных комитетов города. Кроме того, рисунок появился на фасаде школы и был уничтожен по согласованию с ее администрацией. «Можно предположить, что Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Скорее он бы выступил за сохранение целостности и чистоты исторического центра Петербурга, столь долго вдохновлявшего его в творчестве», – цитирует ТАСС слова представителя городской администрации.

Сам автор фрески, директор арт-центра «Винсент» Олег Лукьянов, заявил, что это не первый случай, когда его граффити уничтожаются. «Конечно, я понимал, что и эту работу уничтожат, но хотелось сделать подарок горожанам. И я не рассчитывал, что изображение Бродского ликвидируют так быстро, так варварски», – приводит РБК его слова. По словам Лукьянова, «изображение Иосифа Александровича было фактически закатано в саркофаг». Он отметил, что коммунальные службы уничтожают объекты стрит-арта только по жалобам местных жителей. «Получается, в нашем городе есть люди, которым искусство совсем чуждо», – посетовал Лукьянов.

Между тем искусствовед Дмитрий Пиликин, комментируя ситуацию, указал на то, что работа исполнена с помощью технологии «холодный деколь», при которой пластифицированная распечатка с принтера «переводится» на стену, образуя прочную поверхность. «Содрать ее нельзя, только соскоблить с повреждением стены. Это нарушает все законы уличного искусства, которое априори – носит временный характер», – отметил эксперт. Историю с закрашиванием портрета Бродского он назвал рассчитанным медиа-перформансом, а по поводу Лукьянова заявил, что тот вовсе не стрит-артист, как его называют в СМИ, а «салонный менеджер, вышедший на улицу».

Кроме того, Пиликин указал на закон, согласно которому при появлении рекламы или граффити на стенах домов их владельцы или компания штрафуются. «Пока закон о граффити не принят (а в законопроекте пока каша без понимания явления), так и будет, причем со всеми, даже талантливыми работами», – подчеркнул искусствовед.