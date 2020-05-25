Липецкий депутат о подделке данных по ковиду: "Статистика летит к чертям собачьим"

Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников выложил в интернет аудиозапись, на которой губернатор области Игорь Артамонов и его заместитель Александр Ильин договариваются об изменении статистики по коронавирусу. Губернатор уже признал, что такой разговор был, но речь в нем шла не о числе заболевших, а о количестве тестов, которое занизили по ошибке. И нужно было, мол, исправить данные, чтобы о регионе «не думали плохо».

Что на самом деле обсуждали губернатор и зам, зачем депутат облдумы обнародовал аудиозапись их разговора и какие проблемы со статистикой по ковид высветил этот инцидент, Sobesednik.ru расспросил самого «возмутителя спокойствия» Олега Хомутинникова.

– Олег Георгиевич, вы видели комментарий от губернатора, что речь шла не о числе заболевших, а о тестах на коронавирус?

– Ну комментируют, как могут, конечно.

– Откуда у вас эта запись?

– Я в том мероприятии не участвовал, это анонимная аудиозапись, мне ее просто передали, а я обнародовал. Сомнений в ее подлинности у меня нет, да и сами участники не отрицают факт разговора.

– Так что они в итоге хотели занизить?

– Из самой аудиозаписи это до конца непонятно. Мы сейчас в сложной ситуации — в самоизоляции, на каждую цифру остро реагируем, считаем каждого погибшего, каждого заболевшего. А тут – очевидно же, что что-то подтасовывают, изменяют данные. Это недопустимо.

Вся система нам каждый день рапортует: «У нас все в порядке!» А получается, вся их статистика к чертям собачьим летит! Вот как я могу доверять им после этого?

Олег Хомутинников // Фото: Facebook

– А до этого у вас возникали основания не доверять официальной информации по заболеваемости?

– Недавно специалисты изучали графики заболеваемости, я даже разместил их у себя в Фейсбуке.

Получилось, что графики из Краснодарского края как две капли воды похожи на липецкие — каждый день прибавляется равное количество заболевших. Только у нас, например, по 50 больных, у них — по 100, потому что население больше. Есть и другие «двойники» из других регионов, с одинаковыми графиками. И люди начинают задавать вопросы: вы там что, эти графики под копирку рисуете? Ситуация напряженная, люди перестают верить. Вот что возмущает, нет доверия к тому, как считают, как отчитываются.

Фото: Facebook

– А как вообще у вас в области обстоит с ковидом?

– Наш губернатор Артамонов пришел из Сбербанка. У них с этим все в порядке, знают, как рисовать цифры, графики. У меня стойкое ощущение, что вся история с ковидом в Липецкой области — красивая нарисованная картинка.

Сначала мы вводим по примеру Москвы электронные пропуска, масочный режим, ругаем людей за недостаточную сознательность. Потом Путин резко говорит, что пора сворачиваться, и наш губернатор через два дня уже говорит то же самое. Всё подстраивается под политические задачи.

– Планируется у вас смягчение ограничительных мер?

– У нас действует масочный режим, электронные пропуска отменили. Судя по тому, как просела экономика, а потеряли мы уже немало, я думаю, будут стараться побыстрее все свернуть, создать благостную картину, что у нас все хорошо, что надо побыстрее все отменить. Но последствия будут ощущаться еще долго.