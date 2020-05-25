Глава Липецкой области не станет наказывать чиновников за фальсификации

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе действительно проводилась фальсификация данных, однако, по его словам, подменить пытались не статистику по коронавирусу, а число тестов.

«Там речь идет о тестах, что в ИЦК [информационный центр по коронавирусу] у нас стоит 70, а по факту у нас 100. Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру. Там четко призыв по факту поставить и написать письмо в Москву, чтобы выправилось», — приводит его слова «МБХ Медиа».

При этом Znak.com он заявил, что сам факт подтасовки статистики чиновниками его региона «это такое дежурное мероприятие». «Чиновников потом уже не останется. Обычная рабочая ситуация», — ответил Артамонов на вопрос журналистов о том, намерен ли он увольнять тех, кто занимается фальсификациями.

Ранее в своем Telegram-канале запись беседы главы региона со своими подчиненными выложил депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников. Подлинность аудиозаписи губернатор признал. На ней Артамонов требует отредактировать данные, чтобы о регионе не «подумали плохо». «Вы взаимно не подставляйте субъект. Если у вас там за 100 с лишним… А 70 — ну в чем проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо голову оторвать?» — говорит Артамонов на записи.

В ответ на возражения чиновников о том, что поменять данные официальной статистики трудно он заявил: «Тренируйтесь!»

Губернатор также обещал обратиться в МВД из-за утечки служебной информации.