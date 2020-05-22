Лишь 13,4% компаний малого и среднего бизнеса уверены, что продолжат работу

Ниже 50% оценили свой шанс пережить кризис, вызванный пандемией, 62,2% компаний среднего и малого бизнеса. Уверенность в том, что компания останется на плаву после снятия карантинным мер, выразили лишь 13,4% опрошенных фирм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования (в нем участвовали 2055 фирм) бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Лишь 6,6% из них положительно оценивают поддержку, оказываемую правительством РФ, ещё 21,2% — скорее положительно, а 55,1% — недовольны предложенными мерами.

Наиболее частыми проблемами для предпринимателей стала невозможность выплачивать заработную плату своим работникам (52,4%), а также расходы на аренду (42,8%) и невыполнение договоренностей контрагентами (39,1%).