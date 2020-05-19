Алексей Венедиктов: Второго Вайнштейна из меня сделать не выйдет

64-летний главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил искреннее удивление искажением множества фактов в скандале с бывшим пресс-секретарем Алексея Навального Анной Ведутой, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

«Те события не имели места быть», – лаконично прокомментировал обвинения Венедиктов в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?»

Алексей Алексеевич пояснил, что проблема харассмента сейчас очень актуальна, но поскольку в России ничего существенного на эту тему, кроме истории с депутатом Леонидом Слуцким, нет, то журналисты решили создать прецедент.

– Это неряшливая, плохая работа журналистов BBC, это попытка искусственной конструкции в России дела Байдена, или Пласидо Доминго, или Вайнштейна. Я им это и сказал, они почему-то это не оставили в своем тексте.

Венедиктов считает, что в статье, с которой начался скандал, привели только очерняющие его факты, забыв упомянуть о том, что сама Ведута в своем Инстаграме спустя год после инцидента поздравляла его с днем рождения, а ее молодой человек еще год работал на «Эхе». Более того, в описанный вечер в 2012 году в машине, где якобы произошел факт домогательства, вместе с Венедиктовым и Ведутой находился охранник, о чем в материале расследования тоже не упомянули.