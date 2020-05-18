Медсестра, рассказавшая о стирке халатов и масок: Мне угрожают уголовным делом

Нина Рогова – старшая медсестра больницы в Карабаново Владимирской области, стала объектом травли. Женщина рассказала, что руководство заставило медперсонал «6 дней жить в отделении с коронавирусными больными», при этом средствами защиты персонал не обеспечили. Медики боролись с инфекцией «голыми руками», поскольку стирка одноразовых халатов и масок, к которой им пришлось прибегнуть, – грубое нарушение правил безопасности. В итоге несколько медиков, в числе которых и сама Нина Рогова, заразились коронавирусом.

Sobesednik.ru поговорил с «бунтовщицей» о том, к каким последствиям привела ее откровенность.

– Когда я выложила в интернете свое обращение, главврач заявил, что уволит меня, – говорит Рогова. Она сейчас находится дома на больничном. – А потом они не придумали ничего лучше, как снять против меня видео. В нем два сотрудника заходят в мой кабинет и говорят, что якобы нашли у меня перчатки и лекарства, которых так не хватает больнице. Мол, посмотрите, какая Рогова плохая. Это видео распространяли среди медиков по WhatsApp. Это вообще-то подлог!

– Коллеги поддерживают вас или боятся?

– Им запретили общаться со мной под угрозой увольнения, и они боятся. Спрашиваю: «Неужели вы после всего боитесь?» Они говорят: «Повод для увольнения всегда найдется».

Я разговаривала со своей санитаркой, она так мне и сказала: «Нам говорят, что против вас хотят завести уголовное дело». Говорят, что составили какой-то акт, но я дома, его не видела. Вот жду, что закончится больничный, выйду на работу, и меня снова начнут прессинговать.

– Не жалеете, что предали огласке позорный факт о работе больницы?

– Понимаете, для меня все это было дикостью. Это ненормально – в XXI веке так обращаться с людьми! Нас загнали, как стадо баранов. Мы же здоровые были, просили: «Выдайте нам защитные средства, и мы будем ходить на работу». Но нас использовали, как пушечное мясо, как расходный материал…

– Что-то изменилось в больнице после вашего обращения?

– Говорят, что купили две стиральные машинки. Одноразовые маски и костюмы теперь стирают в них, а не вручную.

– Доплаты за работу с ковидными больными вы получили?

– Нам, медсестрам, сначала посчитали доплату по часам, но когда президент вмешался – пересчитали, и мы получили обещанные им 50 тысяч рублей. Санитаркам не пересчитали, они получили доплату 9 тысяч рублей вместо 25 тысяч.