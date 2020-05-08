Состояние протоиерея Смирнова, у которого подозревают COVID-19, стабильное

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на окружениие священника, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам собеседника агентства, 69-летний священник недавно перенес операцию и входит в группу риска по коронавирусу.

В апреле от осложнений, связанных с COVID-19, скончались, в частности, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин. На днях стало известно о смерти главного врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумена Тихона.

После литургии 3 мая протоиререй Димитрий Смирнов заявлял, что пандемию нового коронавируса следует считать «чрезвычайно полезным явлением», которое помогает людям развивать в себе терпение и любовь к другим. По его словам, погибшие от заболевания, в том числе врачи и священники, «отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава патриаршей комиссии по делам семьи рассказал о целесообразности освящения Русской православной церковью ядерного оружия.