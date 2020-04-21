В мэрии Москвы сообщили об активности проникающих домой к пенсионерам мошенников

Столичные власти попросили пожилых людей не попадаться мошенникам, притворяющихся сотрудниками коммунальных служб.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки», – цитирует «Интерфакс» заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, в связи с пандемией COVID-19 временно приостановлены проверки газового оборудования, счетчиков электричества и воды; сотрудники коммунальных служб приезжают только по экстренным вызовам, при этом время визита всегда согласовывается. Без предупреждения коммунальщики никогда не приходят.

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