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21 апреля, вторник

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[11:36]Трамп намерем ввести запрет на иммиграцию в США, чтобы у американцев была работа
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[10:56]В мэрии Москвы сообщили об активности проникающих домой к пенсионерам мошенников
[10:06]Писатели и политики попросили о госзащите для автора "Новой" из-за слов Кадырова
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[08:38]Стоимость нефти WTI поднялась до $1,40 за баррель
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[07:39]Крашенинников заявил, что амнистии "под копирку" к 75-летию Победы не ожидается

20 апреля, понедельник

[21:56]Представители СМИ Петербурга указали Беглову на недоступность данных по COVID-19
[21:29]Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
[20:37]Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам семи регионов РФ
[19:46]СК возбудил дело по факту убийства женщины с двумя детьми в Черкесске
[19:34]Коронавирус нашли у вахтовика подрядчика "Газпрома" под Ямбургом
[18:57]В апреле люди стали чаще искать хлебопечки и реже – детское жаропонижающее
[17:54]Для людей с нарушением слуха открыта горячая линия по вопросам COVID-19
[16:59]Приговор активисту Котову смягчили до 1,5 года колонии общего режима
[16:22]Пульмонолог рассказал о схожести симптомов весенней аллергии и коронавируса
[16:21]В Сочи онкопациент зарезал пришедшую к нему пожилую доктора-волонтера
[15:48]Только 30% донорских плазм пригодны для лечения коронавируса
[15:42]Крупным театрам и музеям могут восполнить ущерб от карантинных мер до конца июля
[14:56]Закрытый город под Красноярском заволокло дымом из-за горения нефтепродуктов
[14:55]В Северной Осетии потерявшие работу граждане вышли на стихийный митинг
[14:24]Суд над "Седьмой студией" перенесен на 6 мая из-за больничного Серебренникова
[13:59]В организме умершей у подъезда москвички нашли поражения алкогольного характера
[13:14]44% заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 18 до 45 лет
[12:39]СК найдет пранкеров, мешающих педагогам во время дистанционных уроков
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[09:46]Правила уважения дачных соседей друг к другу пропишут в Гражданском кодексе
[08:46]Нынешний кризис в Японии сравнили с последствиями Второй мировой
[08:00]17 жертв шутинга в Канаде, пособия для мигрантов в России. Главное к утру 20 апреля

19 апреля, воскресенье

[16:08]Оформить цифровой пропуск в Московской области теперь можно через СМС
[15:50]Продажи маникюрных аппаратов за 14 дней самоизоляции выросли более чем на 440%
[14:57]Китай считает, что критика ВОЗ безосновательна и не пользуется популярностью
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[13:45]Температура в Москве достигнет климатической нормы к концу следующей недели
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В мэрии Москвы сообщили об активности проникающих домой к пенсионерам мошенников

Общество
10:56, 21 апреля 2020

Столичные власти попросили пожилых людей не попадаться мошенникам, притворяющихся сотрудниками коммунальных служб.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки», – цитирует «Интерфакс» заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, в связи с пандемией COVID-19 временно приостановлены проверки газового оборудования, счетчиков электричества и воды; сотрудники коммунальных служб приезжают только по экстренным вызовам, при этом время визита всегда согласовывается. Без предупреждения коммунальщики никогда не приходят.

Ранее Sobesednik.ru писал о мошеннических SMS-сообщениях о штрафах за нарушение карантина.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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