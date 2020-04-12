МВД рассказало о новом виде мошенничества со штрафами за нарушение самоизоляции

МВД России в своем официальном Twitter-аккаунте заявило, что распространяемая в соцсетях информация о рассылке правоохранительными органами SMS-сообщений о штрафах за нарушение карантина является подложной.

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности!», — говорится в твите ведомства. При этом на сопровождавшем его скриншоте злоумышеленники угрожают завести уголовное дело при неоплате штрафа на основании статей УК и КоАП.

#МВДРоссии опровергает:



В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают #SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения.



Данные сообщения не соответствуют действительности! pic.twitter.com/RBcIssnHpQ — Сайт МВД России (@mvd_official) April 12, 2020

Накануне «КоммерсантЪ» передавал, что Международная компания Group-IB выявила новый способ мошенничества: гражданам начали приходить SMS-сообщения с предложением оплатить штраф в четыре тысячи рублей за нарушение карантина. При этом были указаны персональные данные конкретных россиян, а отправителем выступала Федеральная служба исполнения наказаний.