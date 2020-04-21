Ротенбергам закон не писан: сын друга Путина нарушает карантин и ПДД

В то время, когда вся страна томится в заточении в четырех стенах, «золотой мальчик» Борис Ротенберг-младший не ограничивает себя ни в чем. Особенно в свободе передвижения.

Уже месяц московский «Локомотив» через сайт и развитые клубные соцсети призывает всех сидеть дома. По словам главного тренера Юрия Семина, распоряжение о внутриклубном карантине пришло ещё 24 марта.

Но этому требованию подчиняются не все игроки. Не так-то просто усидеть на месте, если твоя фамилия начинается на «Ротен» и заканчивается на «берг»?

28 номер – Борис Ротенберг (сын совладельца СМП Банка) – в этом году не смог блистать на футбольном поле, так как занимался восстановлением после травмы. Однако в период самоизоляции, судя по передвижениям его автомобиля, решил не в чем себя не ограничивать.

С 24 марта – времени, с которого в «Локо» действует домашний режим, футболист ездил вокруг Москвы по МКАДу и несколько раз путешествовал в столицу и обратно по новому Ярославскому шоссе.

Как об этом стало известно? Все просто – за черным фургоном «Мерседес» футболиста тянется шлейф из нарушений ПДД, которые отображаются на портале мэрии Москвы.

Чаще всего игрок превышает скорость или обгоняет пробку по выделенной полосе.

На сегодня у Бориса Ротенберга-младшего 25 неоплаченных штрафов на сумму более 18 тысяч рублей. Месячная зарплата футболиста, по данным Sports.ru, составляет 8,7 миллионов рублей.