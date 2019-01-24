За время восстановления от травмы Ротенберг заработает больше 0,5 млн евро

К моменту, когда защитник «Локомотива» Борис Ротенберг восстановится, у него уже закончится контракт с этим клубом.

На днях на клубном ТВ «Локомотива» вышел пафосный ролик, в котором сын бизнесмена Бориса Ротенберга Борис Ротенберг — младший, который является игроком «железнодорожников», говорит, что решил продолжить карьеру футболиста, не смотря на травму: «История Ротенберга на футбольном поле ещё не закончилась».

Напомним, ранее, в начале декабря, во время 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Рубина» (1:0) Борис получил разрыв крестообразных связок колена. Главный тренер клуба Юрий Семин заявил, что на восстановление футболиста понадобится шесть-семь месяцев. Другие футболисты «Локомотива» на восстановление от похожей травмы тратили примерно столько же времени: Дмитрий Тарасов — 147 дней, Маринато Гильерме — 161 день.

Борис Ротенберг подписал контракт с железнодорожниками летом 2016 года, он истекает 30 июня. Таким образом, когда игрок будет готов полноценно приступить к работе, его соглашение с «Локомотивом» подойдет к концу. К этому моменту защитнику исполнится 33 года.

Тем не менее восстановление игрока пройдет не бесплатно, и в первую очередь для «Локомотива». Согласно 54.1 главе ТК РФ, регулирующей «Особенности труда спортсменов и тренеров», «работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по трудовому договору, за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего заработка». Таким образом, если сумма страховой выплаты окажется меньше зарплаты футболиста, клуб будет доплачивать ее от себя.

По информации Sports.ru, от клуба, финансируемого РЖД, Ротенберг получает 1,3 миллиона евро в год. Между травмой и окончанием контаркта — ровно полгода.

Напомним, сыну олигарха принадлежит один из футбольных рекордов России. Среди полевых игроков он является лидером по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных.