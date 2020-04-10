Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову продлили арест из-за мер по коронавирусу

Суд увеличил на четыре месяца срок ареста Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье.

Как пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева, из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений следственные действия в настоящий момент не проводятся, поэтому юрист собирается вылететь в Читу только в мае.

Тугушев уточнил, что в ходе предстоящего визита он намерен ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы, которую его подзащитный прошел в Институте психиатрии имени Сербского.

Трагедия в воинской части №54160 в поселке Горном Забайкальского края случилась в конце октября прошлого года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

Отец стрелявшего заявил, что причиной произошедшего стала дедовщина. Cам Шамсутдинов пояснил, что пошел на крайний шаг, поскольку не мог терпеть издевательств. Было заведено дело по статье 335 УК («Нарушение уставных правил в воинской части»). Шамсутдинов, а также еще несколько человек проходят по нему потерпевшими. В начале марта обвиненного в издевательствах над солдатом Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно.