Обидчику Шамсутдинова назначили условное наказание

Гарнизонный военный суд в Чите удовлетворил требование гособвинителя и приговорил Руслана Мухатова к двум годам условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей, пишет ТАСС. Два года продлится для него испытательный срок.

Мухатова признали виновным в издевательствах над шестью сослуживцами в военной части в Забайкалье, одним из которых был Рамиль Шамсутдинов, позже устроивший стрельбу в казарме.

«В целом мы удовлетворены решением суда, нас устраивает. Мы хотели подтвердить факт неуставных отношений в части, и суд дал этому оценку», — заявил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Ранее подсудимый просил не назначать ему срок с лишением свободы, поскольку один из его родителей имеет инвалидность и за ним необходим уход.