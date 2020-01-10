СК назвал имя рядового, подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Фигурантом уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье стал рядовой Рустам Мухатов.

Такую информацию по запросу газеты «Ведомости» предоставило Главное военное следственное управление СКР.

Отмечается, что речь идет о воинской части, в которой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

Напомним, что сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Накануне стало известно, что в своем письме, обращенном к родственникам убитых, он пояснил, что пошел на крайний шаг, поскольку не мог терпеть издевательства дальше.

30 декабря 2019 года адвокат Руслан Нагиев также сообщал, что обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, чье имя на тот момент еще не было известно, признал вину и запросил особый порядок рассмотрения дела.