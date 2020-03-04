Сотрудники ФСИН пожалели Шамсутдинова, расстрелявшего 8 солдат

Обидчику солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев, суд вынес приговор. Руслану Мухатову дали два года условно и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Sobesednik.ru спросил у адвоката Шамсутдинова – Руслана Нагиева, как это решение суда повлияет на дело его подзащитного.

Напомним, что Рамиль Шамсутдинов, устроивший бойню в забайкальской части, объяснил свой шокирующий поступок дедовщиной и постоянными издевательствами со стороны сослуживцев. Теперь уже судом установлено, что военнослужащий Мухатов заставлял солдат выполнять физические упражнения по несколько часов и бил «провинившихся» кулаком в боксерской перчатке. Показания Шамсутдинова на суде подтвердили еще семь солдат.

– Вообще-то нашей целью не было посадить Мухатова в тюрьму, – рассказывает Руслан Нагиев. – Наша цель была – доказать наличие неуставных взаимоотношений, которые послужили причиной этой трагедии с расстрелом 8 военнослужащих. Нам было нужно доказать, что Рамиль находился в условиях жуткой дедовщины, что и было сделано.

По словам адвоката, теперь есть шанс, что Рамиль Шамсутдинов будет выглядеть в глазах суда не только как убийца, но и как жертва армейского произвола.

Рамиль Шамсутдинов

Сейчас Рамиля этапируют из Москвы, где проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, в читинское СИЗО, в котором он сидел до этого. Экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

– В Иркутском СИЗО (во время этапа на пути в Москву. — Авт.) его поместили в карцер по неизвестным причинам, – рассказывает адвокат. – Рамиль не допускал никаких нарушений, но Новый год он провел в карцере. В других СИЗО, в том числе в Бутырке, все было отлично и замечательно.

В Чите Шамсутдинов сидел в общей камере на четырех человек. Вероятно, так и будет и после его возвращения.

– Его все поддерживают психологически – и арестанты, и сотрудники ФСИН, – рассказывает адвокат Руслан Нагиев. – Отношение к нему очень хорошее, все понимают, что парня довели. Никаких издевательств нет.

Один раз к Шамсутдинову на краткосрочное свидание приезжали отец и брат. Сейчас связь с ним только через адвокатов.