Шамсутдинов в письме пояснил, что не мог терпеть издевательства дальше

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший ранее своих сослуживцев, написал письмо, в котором попросил прощения у родственников убитых. Подтвержденный отцом молодого человека скан письма опубликовало издание 72.RU.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — пишет Шамсутдинов.

Он также отметил, что всегда хотел служить в армии и связать с ней свою жизнь, но «не ожидал, что попадет в такой ад».

По его словам, осознание содеянного начало приходить к нему только сейчас, и он понял, «сколько горя [он] принес людям и что сломал свою жизнь».

Ранее Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев из автомата, после чего сдался. Военную часть, в которой он служил расформировали.