Аксенов: в Крыму кроме полиции следить за карантином будут казаки и дружинники

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что в патрулировании улиц Республики будут участвовать не только полиция и Росгвардия, но ещё представители местного казачества и народные дружинники.

По словам главы местного МВД Александра Смаглина, кроме них к этому уже подключили частные охранные предприятия, передает «Новая Газета».

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Руководитель штаба Крымского окружного казачьего общества Михаил Купенко пояснил, что казаки и сейчас участвуют в патрулировании. Сейчас к этому подключены порядка 200 человек, однако среди аттестованных МВД представителей сообщества есть ещё около 1200 казаков.